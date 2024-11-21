  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:14
126
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В петербургский парк прилетели свистунки

0 0

Селезни, как и положено кавалерам, имеют эффектную окраску.

Биолог Павел Глазков встретил в петербургском парке четыре свистунки: самку и три самца. Это самые маленькие речные утки. 

Селезни, как и положено кавалерам, имеют эффектную окраску. Их красно-коричневая голова расцвечена широкой зеленой полосой, проходящей через глаз. 

Свистунками их прозвали за весенний звонкий свист, которым эти нарядные женихи привлекают к себе будущих невест. Трудно поверить, что этот звук издает хоть и маленькая, но все же утка, в то время как подруги отвечают своим кавалерам самым обычным кряканием! 

Павел Глазков, биолог 

Обычно свист самца – весенняя брачная песня, поэтому удивительнее услышать ее сейчас, поздней осенью. Эти утки крайне редко встречаются в Северной столице, чаще всего – во время миграции. 

Ранее на Piter.TV: глухари в Ленобласти продолжают глотать камни к зиме. 

Видео, фото: Telegram / Каждой твари по паре 

Теги: свистунки, утки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии