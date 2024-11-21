В петербургский парк прилетели свистунки

Селезни, как и положено кавалерам, имеют эффектную окраску.

Биолог Павел Глазков встретил в петербургском парке четыре свистунки: самку и три самца. Это самые маленькие речные утки.

Селезни, как и положено кавалерам, имеют эффектную окраску. Их красно-коричневая голова расцвечена широкой зеленой полосой, проходящей через глаз.

Свистунками их прозвали за весенний звонкий свист, которым эти нарядные женихи привлекают к себе будущих невест. Трудно поверить, что этот звук издает хоть и маленькая, но все же утка, в то время как подруги отвечают своим кавалерам самым обычным кряканием! Павел Глазков, биолог

Обычно свист самца – весенняя брачная песня, поэтому удивительнее услышать ее сейчас, поздней осенью. Эти утки крайне редко встречаются в Северной столице, чаще всего – во время миграции.

Ранее на Piter.TV: глухари в Ленобласти продолжают глотать камни к зиме.

Видео, фото: Telegram / Каждой твари по паре