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По центру Пушкина прогулялись петухи и утки
Сегодня, 16:44
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По центру Пушкина прогулялись петухи и утки

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Птиц встретили днем 21 ноября на углу Пушкинской и Леонтьевской улиц.

В центре Пушкина заметили гуляющих петухов, куриц, уток и гусей. Об этом рассказали в группе "Грибы и Грибники СПб" во "ВКонтакте". 

Птиц встретили днем 21 ноября на углу Пушкинской и Леонтьевской улиц. Пернатые, судя по кадрам, чувствовали себя свободно и спокойно, однако местные жители и туристы все же удивились. 

Необычную картину запечатлел фотограф Антон Кубышкин. 

Ранее мы сообщали о том, что в городе решили задержаться два серых гуся. 

Фото: ВКонтакте / Грибы и Грибники СПб (Антон Кубышкин) 

Теги: гуси, петухи и курицы, пушкин, утки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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