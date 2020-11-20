По центру Пушкина прогулялись петухи и утки

Птиц встретили днем 21 ноября на углу Пушкинской и Леонтьевской улиц.

В центре Пушкина заметили гуляющих петухов, куриц, уток и гусей. Об этом рассказали в группе "Грибы и Грибники СПб" во "ВКонтакте".

Птиц встретили днем 21 ноября на углу Пушкинской и Леонтьевской улиц. Пернатые, судя по кадрам, чувствовали себя свободно и спокойно, однако местные жители и туристы все же удивились.

Необычную картину запечатлел фотограф Антон Кубышкин.

Ранее мы сообщали о том, что в городе решили задержаться два серых гуся.

Фото: ВКонтакте / Грибы и Грибники СПб (Антон Кубышкин)