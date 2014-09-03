Два серых гуся решили задержаться в Петербурге

Птиц гоняла ворона.

В Петербурге решили отдохнуть два серых гуся, рассказал биолог Павел Глазков.

Гости из арктической тундры активно щиплют зелень на газоне, поскольку они – вегетарианцы, питаются в основном молодой зеленой травой, клубнями и корешками.

Местная серая ворона явно не рада гостям. Вредничает, демонстрирует, кто здесь хозяин. Но гуси умеют за себя постоять! Павел Глазков, биолог

Гуси не боятся людей. Возможно, они никогда не видели человека и не понимают, что он может представлять опасность.

После встречи с вороной птицы уверенно поднялись на крыло и полетели в сторону Финского залива и Западной Европы на зимовку.

Ранее на Piter.TV: в Петербург прилетела мандаринка.

Фото: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков