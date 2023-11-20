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В Петербург прилетела мандаринка
Сегодня, 15:59
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В Петербург прилетела мандаринка

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Мандаринок привезли в Европу в XVIII веке.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" биолог Павел Глазков сообщил, что в город вновь прилетела экзотическая утка. 

Речь идет о мандаринке, одетой в костюм китайского вельможи. 

Внешний вид самца – а в наш город прилетел именно он – напоминает одежды знатных китайских вельмож – мандаринов. За что утка получила свое название – мандаринка. Вид занесен в Красную книгу России и в нашей стране обитает только на Дальнем Востоке. 

Павел Глазков, биолог

По словам специалиста, мандаринок привезли в Европу в XVIII веке. Тогда они адаптировались, стали сбегать от хозяев и размножаться в парках. 

Ранее мы рассказывали о том, что под Петербургом рябчики начали объединяться в стайки. 

Фото: телеканал "Санкт-Петербург" 

Теги: мандаринка, утка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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