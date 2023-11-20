В Петербург прилетела мандаринка

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" биолог Павел Глазков сообщил, что в город вновь прилетела экзотическая утка.
Речь идет о мандаринке, одетой в костюм китайского вельможи.
Внешний вид самца – а в наш город прилетел именно он – напоминает одежды знатных китайских вельмож – мандаринов. За что утка получила свое название – мандаринка. Вид занесен в Красную книгу России и в нашей стране обитает только на Дальнем Востоке.
Павел Глазков, биолог
По словам специалиста, мандаринок привезли в Европу в XVIII веке. Тогда они адаптировались, стали сбегать от хозяев и размножаться в парках.
Ранее мы рассказывали о том, что под Петербургом рябчики начали объединяться в стайки.
Фото: телеканал "Санкт-Петербург"
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