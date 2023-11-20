В Петербург прилетела мандаринка

Мандаринок привезли в Европу в XVIII веке.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" биолог Павел Глазков сообщил, что в город вновь прилетела экзотическая утка.

Речь идет о мандаринке, одетой в костюм китайского вельможи.

Внешний вид самца – а в наш город прилетел именно он – напоминает одежды знатных китайских вельмож – мандаринов. За что утка получила свое название – мандаринка. Вид занесен в Красную книгу России и в нашей стране обитает только на Дальнем Востоке. Павел Глазков, биолог

По словам специалиста, мандаринок привезли в Европу в XVIII веке. Тогда они адаптировались, стали сбегать от хозяев и размножаться в парках.

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Фото: телеканал "Санкт-Петербург"