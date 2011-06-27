  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:04
82
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Под Петербургом рябчики начали объединяться в стайки

0 0

Рябчик ответил на свист в специальный духовой манок.

Во Всеволожском районе Ленобласти продолжают пересвистываться преданные семьянины – рябчики. Об этом рассказал биолог Павел Глазков. 

Рябчик ответил на свист в специальный духовой манок. Встретить пернатого получится не только под Петербургом, но и на участках леса, расположенных в городе. 

Рябчика назвали так за его пестрое оперение, которое на расстоянии кажется однотонным. Самец и самка – похожи, но птицу мужского пола отличают хорошо заметный хохолок и черная бородка, окаймленная белой полосой. 

Павел Глазков, биолог 

В отличие от других представителей семейства тетеревиных – глухаря и тетерева, рябчики являются преданными семьянинами, живут парами. В конце осени они объединяются в небольшие стайки, чтобы легче было перезимовать. 

Благодаря духовому манку Павлу Глазкову удалось правдоподобно сымитировать голос птицы. Один из рябчиков принял специалиста за своего, подлетел близко и начал спокойно кормиться. 

Ранее на Piter.TV: на Финском заливе у Кронштадта остановились лысухи. 

Видео, фото: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков 

Теги: павел глазков, рябчики
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии