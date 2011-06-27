Под Петербургом рябчики начали объединяться в стайки

Рябчик ответил на свист в специальный духовой манок.

Во Всеволожском районе Ленобласти продолжают пересвистываться преданные семьянины – рябчики. Об этом рассказал биолог Павел Глазков.

Рябчик ответил на свист в специальный духовой манок. Встретить пернатого получится не только под Петербургом, но и на участках леса, расположенных в городе.

Рябчика назвали так за его пестрое оперение, которое на расстоянии кажется однотонным. Самец и самка – похожи, но птицу мужского пола отличают хорошо заметный хохолок и черная бородка, окаймленная белой полосой. Павел Глазков, биолог

В отличие от других представителей семейства тетеревиных – глухаря и тетерева, рябчики являются преданными семьянинами, живут парами. В конце осени они объединяются в небольшие стайки, чтобы легче было перезимовать.

Благодаря духовому манку Павлу Глазкову удалось правдоподобно сымитировать голос птицы. Один из рябчиков принял специалиста за своего, подлетел близко и начал спокойно кормиться.

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Видео, фото: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков