Сегодня, 10:58
Глухари в Ленобласти продолжают глотать камни к зиме

В желудке гастролиты перетирают основную зимнюю пищу – хвою.

Биолог Павел Глазков заснял во Всеволожском районе Ленобласти, как глухарь запасается камнями. Пока земля не замерзла, птицы выискивают в ней гастролиты – "желудочные камни". 

Зимой гастролиты будут жизненно необходимы глухарю. В желудке они перетирают основную зимнюю пищу – хвою. 

Глухари тщательно подбирают гастролиты: они должны быть определенного размера и, самое главное, очень крепкими. Если они измельчатся, то птица погибнет. Зимой под снегом глухарю их взять будет неоткуда. 

Павел Глазков, биолог 

К наступлению холодов в желудке глухаря должно быть около 1 тыс. камушков, иначе не перезимовать. 

Ранее мы рассказывали о том, что белого воробья заметили в центре Петербурга. 

Видео, фото: Telegram / Каждой твари по паре 

