Глухари в Ленобласти продолжают глотать камни к зиме

В желудке гастролиты перетирают основную зимнюю пищу – хвою.

Биолог Павел Глазков заснял во Всеволожском районе Ленобласти, как глухарь запасается камнями. Пока земля не замерзла, птицы выискивают в ней гастролиты – "желудочные камни".

Зимой гастролиты будут жизненно необходимы глухарю. В желудке они перетирают основную зимнюю пищу – хвою.

Глухари тщательно подбирают гастролиты: они должны быть определенного размера и, самое главное, очень крепкими. Если они измельчатся, то птица погибнет. Зимой под снегом глухарю их взять будет неоткуда. Павел Глазков, биолог

К наступлению холодов в желудке глухаря должно быть около 1 тыс. камушков, иначе не перезимовать.

Видео, фото: Telegram / Каждой твари по паре