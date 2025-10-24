  1. Главная
Сегодня, 8:35
Белого воробья заметили в центре Петербурга

Это не случай классического альбинизма, поскольку у птицы присутствуют отдельные темные перья.

В центре Петербурга появился необычный гость — практически белый воробей. Как уточнил биолог Павел Глазков, такая необычная расцветка встречается чрезвычайно редко среди представителей этого вида.

Это не случай классического альбинизма, поскольку у птицы присутствуют отдельные темные перья. Термин "частичный альбинизм" применять некорректно, ведь альбинизм проявляется полностью или отсутствует вовсе. Научное название частичной потери цвета — лейкизм ("λευκός" с древнегреческого значит "белый"). Белоснежное оперение вызвана генетической мутацией, хотя его предки могли иметь обычный окрас. 

Радует, что сородичи к белому воробью относятся дружелюбно.

Павел Глазков, биолог

Ранее мы сообщили о том, что на Карельском перешейке заметили куницу-желтодушку.

Фото и видео: Telegram / Каждой твари по паре 

