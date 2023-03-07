На Карельском перешейке заметили куницу-желтодушку

Хотя куница считается хищником, её рацион разнообразен и включает ягоды, такие как черника и рябина, а также мёд, что ставит её в ряд опасных врагов диких пчел.

Биолог Павел Глазков поделился информацией о необычном хищнике – лесной кунице, которую часто называют желтодушкой из-за характерного яркого пятна на груди. Уникальные кадры с ночной охотницей были сделаны днём на Карельском перешейке.

Размеры этого зверька сравнимы с обычной домашней кошкой, однако жизнь он ведет преимущественно скрытную и одинокую. Куница активна зимой, запасаясь пищей заранее, прячась от морозов и снежных заносов. Благодаря отличной памяти животное легко находит спрятанные припасы даже глубоко под снегом.

Хотя куница считается хищником, её рацион разнообразен и включает ягоды, такие как черника и рябина, а также мёд, что ставит её в ряд опасных врагов диких пчел. По словам биолога, семейство, куда относится куница, носит соответствующее название – куньи, объединяя таких представителей фауны, как выдры, барсуки, росомахи, горностаи, норки, хори и ласки.

По оценкам комитета по охране животного мира Ленинградской области, численность лесных куниц в регионе достигает более семи тысяч особей. Эти животные встречаются и в пределах Санкт-Петербурга.

Фото и видео: Telegram / Каждой твари по паре (Даниил Карпиченко)