Город просит петербуржцев позаботиться о подкормке птиц

15 января в России отмечают День зимующих птиц.

Каждый год, 15 января, в России отмечается День зимующих птиц. В связи с этим скромным праздником в Петербурге напомнили горожанам о важности заботы о переживающих зиму пернатых.

Городской комитет по природопользованию призвал поддержать синиц, воробьев, свиристелей, снегирей и щеглов, которые не улетели в южный отпуск. Более крупным воронам и голубям проще добыть корм, притесняя мелких птиц, а это приводит к обеднению городской фауны и нарушению экологического равновесия. Петербуржцам достаточно повесить кормушку у дома или в специальных территориях и пополнять ее подходящими для пернатых кормом. Отмечается, что в Петербурге имеется 15 особо охраняемых природных участков, где живут зимние птицы. Там их подкармливать лучше всего, чтобы пернатые не привыкали к человеку.

Для наполнения кормушки лучше взять несоленые и нежареные семечки, а также несоленое сало. В одном из своих материалов Piter.TV рассказывал, что еще можно, а что нельзя давать птицам. Также комитет опубликовал на своем сайте инструкции по строительству птичьих домов – скворечников и синичников. В памятке есть и другие полезные советы для неравнодушных к птицам горожан.

Ранее мы писали, что петербургская пара ищет енота Йокки в Выборгском районе Ленобласти.

Фото: пресс-служба комитета по природопользованию