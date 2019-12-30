Петербургская пара ищет енота Йокки в Выборгском районе Ленобласти

Динара Ирсалиева и Антон Васильев две недели живут в палатке в парке, где потерялся енот.

Супруги отдыхали в парке в конце 2019 года, когда енот сбежал из коттеджа накануне Нового Года. Хозяева предполагают, что плохо закрыли дверь, а для енота была комфортная погода.

Хозяева уточняют, что Йокки - домашний, ручной зверь. Восьмого января Мохнача, как его ласково зовут супруги, почти поймали, но зверек оказался проворнее и скрылся. На своей странице во ВКонтакте Динара Ирсалиева опубликовала сообщение, в котором просит неравнодушных помочь с поисками. Владелица енота боится, что питомец замерзнет.

Следующая поисковая операция пройдет 12 января.

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Фото: ВКонтакте/Динара Ирсалиева