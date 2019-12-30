Медведи "Велеса" обрадовались свежей еловой щепе

Также в РКЦентр можно привезти крупные опилки.

Пресс-служба центра помощи диким животным "Велес" опубликовала фото медведей, валяющихся в первой партии щепы из новогодних елок в этом году.

Ненужные ели пойдут на переработку, а затем — на помощь диким животным. В прошлом году щепы хватило до декабря.

Также ели можно отдать в Ленинградский зоопарк, их используют как декор, а также как корм для зверей.

Ранее Piter.TV рассказал, как проходит эксперимент по утилизации елок. В начале января "елочные" свалки возмутили петербуржцев.

Фото: vk.com/veles_spb