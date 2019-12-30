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Медведи "Велеса" обрадовались свежей еловой щепе
Сегодня, 21:12
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nadezhda_sib

Медведи "Велеса" обрадовались свежей еловой щепе

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Также в РКЦентр можно привезти крупные опилки.

Пресс-служба центра помощи диким животным "Велес" опубликовала фото медведей, валяющихся в первой партии щепы из новогодних елок в этом году. 

Ненужные ели пойдут на переработку, а затем — на помощь диким животным. В прошлом году щепы хватило до декабря. 

Также ели можно отдать в Ленинградский зоопарк, их используют как декор, а также как корм для зверей. 

Ранее Piter.TV рассказал, как проходит эксперимент по утилизации елок. В начале января "елочные" свалки возмутили петербуржцев. 

Фото: vk.com/veles_spb

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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