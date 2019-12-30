В Петербурге ненужные елки отдадут в зоопарк

После праздника в городе образовались елочные свалки.

В Смольном придумали, как использовать ненужные брошенные елки, которые остались после Нового года.

В комитете по контролю за имуществом отвезли хвойные деревья в зоопарк, передала "Фонтанка.ру". Там ими украсят клетки и вольеры, а также отдадут в качестве корма лосям и лемурами.

Напомним, после Нового года брошенными остались несколько точек по продаже елей к празднику. Оставленные деревья нашли по пути к аэропорту "Ржевка", на Бокситогорской улице и на Волго-Донском проспекте. Это возмутило петербуржцев. Теперь власти города задумались о том, чтобы штрафовать граждан, организующих елочные свалки.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK