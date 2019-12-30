В Петербурге ненужные елки отдадут в зоопарк

В Смольном придумали, как использовать ненужные брошенные елки, которые остались после Нового года.
В комитете по контролю за имуществом отвезли хвойные деревья в зоопарк, передала "Фонтанка.ру". Там ими украсят клетки и вольеры, а также отдадут в качестве корма лосям и лемурами.
Напомним, после Нового года брошенными остались несколько точек по продаже елей к празднику. Оставленные деревья нашли по пути к аэропорту "Ржевка", на Бокситогорской улице и на Волго-Донском проспекте. Это возмутило петербуржцев. Теперь власти города задумались о том, чтобы штрафовать граждан, организующих елочные свалки.
Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK
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