Так власти города отреагировали на жалобы петербуржцев, проживающих рядом с оставленными точками продажи елей к Новому году.

Смольный будет штрафовать граждан, организующих елочные свалки в Петербурге. Об этом пишет "Фонтанка" со ссылкой на главу комитета по контролю за имуществом Андрея Короткова.

Накануне петербуржцы обратили внимание на елочные свалки. Оставленные торговые точки были обнаружены на углу Большой Пороховской и Бокситогорской улиц и на Волго-Донском проспекте. В отношении нарушителей были составлены протоколы. Власти утверждают, что рейды продолжаться. Если легальные предприниматели оставят елки, то их могут лишить торгового места.

Напомним, что накануне пользователи группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" указали на несанкционированные свалки новогодних деревьев.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что петербуржцев огорчили свалки брошенных елок.

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