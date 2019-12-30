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Петербуржцев огорчили свалки нераспроданных живых елок
Сегодня, 13:05
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fvbykov

Петербуржцев огорчили свалки нераспроданных живых елок

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Сразу несколько точек с брошенными растениями нашли в Красногвардейском районе Петербурга.

Пользователи группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" обратили внимание на то, что после Нового года брошенными остались несколько точек по продаже елей к празднику. Оставленные деревья нашлись по пути к аэропорту "Ржевка" и на Волго-Донском проспекте.

Информация возмутила горожан. В комментариях к записям прозвучали предложения от петербуржцев отдать елки животным в питомник, раздавать растения бесплатно или вообще запретить вырубку хвойных.

Ранее мы сообщали о том, что бобры повалили деревья в Малом Ильинском саду.

Фото: vk.com/spb_today

Теги: елки, очевидцы, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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Аноним
Сегодня 14:18

Некоторые продают измеряя по сантиметру, даже противно покупать у таких.

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