Петербуржцев огорчили свалки нераспроданных живых елок

Сразу несколько точек с брошенными растениями нашли в Красногвардейском районе Петербурга.

Пользователи группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" обратили внимание на то, что после Нового года брошенными остались несколько точек по продаже елей к празднику. Оставленные деревья нашлись по пути к аэропорту "Ржевка" и на Волго-Донском проспекте.

Информация возмутила горожан. В комментариях к записям прозвучали предложения от петербуржцев отдать елки животным в питомник, раздавать растения бесплатно или вообще запретить вырубку хвойных.

Ранее мы сообщали о том, что бобры повалили деревья в Малом Ильинском саду.

Фото: vk.com/spb_today