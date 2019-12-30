Бобры повалили деревья в Малом Ильинском саду

Животные атаковали осины.

В Красногвардейском районе Петербурга бобры повалили несколько деревьев, рассказали пользователи в соцсетях.

По словам очевидцев, от зубов животных пострадало уже много деревьев.

"Бобры устроили лесоповал, и похоже, что они решили полностью уничтожить осиновую рощу", – пишут в группе "Красногвардейский район Санкт - Петербурга".

На фотографиях, сделанных в Малом Ильинском саду, видно, что стволы деревьев прогрызены, а некоторые и вовсе повалены на землю.

Ранее на Piter.TV: бобры построили плотину в Юнтолово.

Фото: "Красногвардейский район Санкт - Петербурга"