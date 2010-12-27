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Фото: бобры построили плотину в Юнтолово
Сегодня, 16:45
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nadezhda_sib

Фото: бобры построили плотину в Юнтолово

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Автор снимков призвала беречь "маленький кусочек природы".

Петербуржцев восхитила лесная жизнь на речке Каменка в Юнтолово. Местные жители заметили плотину, построенную бобрами и поделились кадрами в социальных сетях. 

Горожане рассказали о том, что животные такие активно запасают на зиму корм, а кора с деревьев может служить пищей для лосей.

"Давайте беречь этот маленький кусочек природы, ведь город наступает со всех сторон",

- подвела итоги автор. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что волонтеры вызволили лося из реки Кобона в Кировском районе. 

Фото: Анна Шварц / vk.com/komenda_spb

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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