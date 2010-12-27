Фото: бобры построили плотину в Юнтолово

Петербуржцев восхитила лесная жизнь на речке Каменка в Юнтолово. Местные жители заметили плотину, построенную бобрами и поделились кадрами в социальных сетях.
Горожане рассказали о том, что животные такие активно запасают на зиму корм, а кора с деревьев может служить пищей для лосей.
"Давайте беречь этот маленький кусочек природы, ведь город наступает со всех сторон",
- подвела итоги автор.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что волонтеры вызволили лося из реки Кобона в Кировском районе.
Фото: Анна Шварц / vk.com/komenda_spb
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