Фото: бобры построили плотину в Юнтолово

Автор снимков призвала беречь "маленький кусочек природы".

Петербуржцев восхитила лесная жизнь на речке Каменка в Юнтолово. Местные жители заметили плотину, построенную бобрами и поделились кадрами в социальных сетях.

Горожане рассказали о том, что животные такие активно запасают на зиму корм, а кора с деревьев может служить пищей для лосей.

"Давайте беречь этот маленький кусочек природы, ведь город наступает со всех сторон", - подвела итоги автор.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что волонтеры вызволили лося из реки Кобона в Кировском районе.

Фото: Анна Шварц / vk.com/komenda_spb