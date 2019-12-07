Волонтеры вызволили лося из реки Кобона в Кировском районе

Тонкий слой льда не выдержал сохатого.

Бригада охотников и егерей клуба Ладога вытащила лося из воды, провалившегося под лед. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Животное обнаружили в реке Кобона, после чего собрали группу всех неравнодушных на операцию по спасению.

Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленобласти поблагодарил тех, кто вызволил лося из "ледяного плена". Вытащить животное на берег было не просто, так как лось бил копытами.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на реках и каналах Петербурга появилось "ледяное сало".

Видео: vk.com/spb_today_unpublished