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Волонтеры вызволили лося из реки Кобона в Кировском районе

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Тонкий слой льда не выдержал сохатого.

Бригада охотников и егерей клуба Ладога вытащила лося из воды, провалившегося под лед. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Животное обнаружили в реке Кобона, после чего собрали группу всех неравнодушных на операцию по спасению. 

Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленобласти поблагодарил тех, кто вызволил лося из "ледяного плена". Вытащить животное на берег было не просто, так как лось бил копытами. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на реках и каналах Петербурга появилось "ледяное сало"

Видео: vk.com/spb_today_unpublished

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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