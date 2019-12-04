Реки и каналы Петербурга застилает льдом. На воде появилось сало

Это слой мелких кристаллов, который образуется перед тем, как река застынет.

В среду, 4 декабря, петербуржцы заметили на реках и каналах Северной столицы редкое явление "ледяное сало". Об этом сообщает "Фонтанка".

Необычный покров замечен у Обуховского моста на Фонтанке. "Ледяное сало" – густой слой мелких ледяных кристаллов на поверхности воды. Считается, что это вторая стадия образования сплошного ледяного покрова. Примечательно, что издали полосы и пятна сала придают поверхности воды матовый оттенок.

Напоним, что в Петербурге с 15 ноября 2019 года по 15 января 2020 года ввели запрет на выход на лед. Специалисты комитета будут проводить рейды и проверять потенциально опасные места. Нарушителей могут привлечь к административной ответственности. Штраф за выход на лед в запрещенный период составляет 5 тысяч рублей.

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Видео:Piter.TV

