Петербург попал в теплый сектор атлантического циклона

В среду, 4 декабря, прогнозируются дожди и мокрый снег.

В среду, 4 декабря, в Петербурге ожидается облачная погода. Об этом заявил на своей странице в Facebook ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, сегодня город попал во власть теплого сектора атлантического циклона. Из-за этого в Северной столице пройдут дожди, временами возможен мокрый снег. Температура воздуха составит плюс 2-4 градуса. Ветер будет дуть с запада со скоростью 4-6 м/с. Атмосферное давление упадет до 749 мм ртутного столба, что ниже нормы.

Ранее Гидрометцентр пообещал россиянам "пятнистые" осадки в декабре.

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