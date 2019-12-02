Гидрометцентр пообещал россиянам "пятнистые" осадки в декабре

Синоптики пояснили, в каких регионах страны стоит ждать осадков.

Россиян предупредили о "пятнистых" осадках в декабре. И.о. руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде на последний месяц 2019 года. По словам синоптика, на 40% территории страны температурный режим превысит норму. Информацию от эксперты приводят "РИА Новости".

Теплая погода будет наблюдаться на Северо-Западе, Приволжье, западе ЦО и Средней Сибири, в Западной Сибири. Однако жителей страны ждут резкие температурные перепады и "скачкообразность". Осадки будут распределяться "пятнисто" по регионам. В Южном ФО и Северо-Кавказском ФО стоит ждать дефицита осадков. А вот в Иркутске, Томске, Красноярске, Кемерове и Братске осадки станут избыточными

Ранее Piter.tv писал о том, что воскресная погода перенесется на начало рабочей недели.