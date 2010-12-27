Воскресная погода перенесется на начало рабочей недели

Синоптики рассказали, чего следует ожидать от начала декабря.

В понедельник 2 декабря петербуржцы увидят на улице такую же погоду, которая ожидала их в воскресенье 1 декабря. Гололед, снегопад и ветер перенеслись на начало рабочей недели. Однако солнце все же выглянет из-за облаков. Об этом сообщили синоптики из Северо-Западного УГМС.

Температура воздуха поднимется до минус одного градуса по Цельсию. В ночное время показатели термометров незначительно упадут. Следует рассчитывать на метель. Скорость ветра усилится до 16 метров в секунду. Затем немного стихнет до 11 метров в секунду. Во второй половине дня предположительно появится солнце.

Во вторник 3 декабря петербуржцам следует ожидать понижение температуры до минус четырех градусов ночью. В среду в городе пройдет снег и дождь. Днем начнется легкая оттепель и повышение до плюс одного.

Ранее Piter.tv писал о том, что эта осень в Петербурге стала одной из самых теплых в истории.

Фото: Piter.tv

