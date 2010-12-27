Эта осень в Петербурге стала одной из самых теплых в истории

Теплее всего было в 2005 году.

Завершившаяся осень 2019 года признана одной из самых теплых за последние несколько лет. Об этом на странице в Facebook рассказал специалист центра погода "Фобос" Михаил Леус.

Синоптик отметил, что средняя температура этой осенью примерно на один градус превышала климатическую норму. Она составляла +6,7 градусов при норме в +5,7.

Среди осенних сезонов XXI века эта осень в Петербурге заняла 11 место по теплоте. Первое место остается за 2005 годом, когда средняя температура осени составила 8,3 градусов выше нуля.

Ранее Piter.TV сообщил, что в первый день зимы в Петербурге ожидается снег и ветер.

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