В первый день зимы в Петербурге ожидается снег и ветер

Атмосферное давление будет повышаться.

Об этом Piter.TV сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. По данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 декабря ожидается облачная погода, ночью с прояснениями. В темное время суток осадков не ожидается, а днем местами выпадет небольшой снег.

Температура воздуха ночью составит от -2 до -4 градусов, днем потеплеет до 0...-2 градусов. На дорогах вероятно образование гололедицы.

Ранее петербуржцам рассказали, какой будет погода в декабре.

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