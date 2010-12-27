В первый день зимы в Петербурге ожидается снег и ветер

Об этом Piter.TV сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. По данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 декабря ожидается облачная погода, ночью с прояснениями. В темное время суток осадков не ожидается, а днем местами выпадет небольшой снег.
Температура воздуха ночью составит от -2 до -4 градусов, днем потеплеет до 0...-2 градусов. На дорогах вероятно образование гололедицы.
Ранее петербуржцам рассказали, какой будет погода в декабре.
Фото: Pixabay
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