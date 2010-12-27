Петербуржцам рассказали, каким будет декабрь

Нормальной для этого месяца температурой считатся минус 4,6 градуса.

В Гидрометцентре рассказали, каким будет декабрь в Петербурге. Ожидается, что первый месяц зимы будет "разнообразным". Среднемесячная температура ожидается близкой к климатической норме. Об этом пишет 78.ru, ссылаясь на слова синоптика Натальи Мироничевой.

Нормальной для декабря температурой воздуха в Петербурге считается минус 4,6 градуса. При этом продолжительность солнечного сияния будет самой низкой в году и составит 10 часов. Число дней без солнца, наоборот, будет максимальным и достигнет цифры 26.

При этом погода конкретного дня может существенно отличаться от средних показателей. Разброс может достигать 40-45 градусов. Самая низкая температура воздуха была зафиксирована 30 декабря 1978 года и составила минус 34,4 градуса. А самая высокая наблюдалась 6 декабря 2006 года. Тогда на улице было 10,9 градусов мороза.

В наступающем декабре преобладать будет облачная погода, осадков в виде снега ожидается больше обычного. В конце месяца на улице заметно похолодает из-за потока холодного арктического воздуха.

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