Грозы и дожди ожидают Петербург и Ленобласть в воскресенье

Столбики термометров покажут до +20 градусов.

В ближайшие сутки в Санкт-Петербурге и Ленинградской области сохранится неустойчивая погода. Ночью ожидается облачность с прояснениями и кратковременные дожди, днем местами возможны грозы.

По данным ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", ветер ночью будет юго-восточный и южный слабый, днем усилится до умеренного и сменит направление на южный и юго-западное.

Температура воздуха составит ночью +12...+14 градусов, днем потеплеет до +18...+20 градусов. Атмосферное давление ночью понизится, а днем начнет слабо повышаться.

Ранее Piter.TV сообщал, что манул Шу из Ленинградского зоопарка отпраздновал второй день рождения.

Фото: Piter.TV (Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум")