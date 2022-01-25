  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Грозы и дожди ожидают Петербург и Ленобласть в воскресенье
Сегодня, 17:46
94
ksbond Добавить в Яндекс.Новости

Грозы и дожди ожидают Петербург и Ленобласть в воскресенье

0 0

Столбики термометров покажут до +20 градусов.

В ближайшие сутки в Санкт-Петербурге и Ленинградской области сохранится неустойчивая погода. Ночью ожидается облачность с прояснениями и кратковременные дожди, днем местами возможны грозы.

По данным ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", ветер ночью будет юго-восточный и южный слабый, днем усилится до умеренного и сменит направление на южный и юго-западное.

Температура воздуха составит ночью +12...+14 градусов, днем потеплеет до +18...+20 градусов. Атмосферное давление ночью понизится, а днем начнет слабо повышаться. 

Ранее Piter.TV сообщал, что манул Шу из Ленинградского зоопарка отпраздновал второй день рождения.

Фото: Piter.TV (Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум")

Теги: какая погода будет завтра в ленобласти, какая погода будет завтра в петербурге, погода, погода спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии