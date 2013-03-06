В Ленинградской области 27 июня потеплеет до +21 градусов

Днем в пятницу в регионе ожидается облачность с прояснениями и кратковременные осадки, ночью возможен туман.

В Ленинградской области в ночь на пятницу, 27 июня, прогнозируется переменная облачность, значительных осадков не ожидается. В ряде районов вероятно образование тумана. Температура воздуха составит от +3 до +8 градусов, местами повысится до +12. Ветер северо-западного и западного направления, со скоростью 3–8 м/с.

В дневные часы в регионе сохранится облачная погода с прояснениями, местами возможны непродолжительные дожди. Максимальные температуры достигнут +16…+21 градуса. Скорость ветра снизится до 2–5 м/с, направление будет переменным.

Атмосферное давление в ночное время незначительно возрастет, в течение дня – слегка снизится.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти 27 июня ожидаются кратковременные дожди.

Фото: Piter.tv