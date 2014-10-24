В Ленобласти 27 июня ожидаются кратковременные дожди

Температура воздуха ночью +3...+8 градусов.

В Ленинградской области перед выходными ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 27 июня в регионе переменная облачность и без существенных осадков. Днем местами пройдут кратковременные дожди. Ночью в отдельных районах возможен туман. Ветер ночью северо-западный, западный 3-8 м/с, днем переменный 2-5 м/с.

Температура воздуха ночью +3...+8 градусов, местами до +12, днем +16...+21 градус. Атмосферное давление будет ночью слабо повышаться, днем – слабо понижаться.

В ночь "Алых парусов" в Петербурге будет до +13 градусов.

Фото: unsplash (Sonia Kardash)