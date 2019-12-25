Гидрометцентр России пообещал наступающую зиму холоднее предыдущей

Синоптики опубликовали вероятностный прогноз по погоде в России на отопительный сезон.

Январь 2026 года может быть значительно холоднее, чем в 2025 году. Такие данные приводятся в вероятностном прогнозе температуры в России на отопительный период с октября текущего года по март следующего. Информация опубликована на официальном сайте Гидрометцентра. Синоптики пояснили, что средняя месячная температура в декабре текущего года на большей части территории страны ожидается около средних многолетних значений. ниже нормальных показателей температура будет фиксироваться только в северо-восточной части Дальневосточного федерального округа. В январе 2026 года, предположительно, в России зарегистрируют такой режим, который близок к средним многолетним значениям. В европейской части страны, а также центральных и южных регионах Уральского и Сибирского федеральных округов этот месяц ожидается значительно холоднее, чем фиксировался экспертами в 2025 году.

Выше нормы средняя месячная температура воздуха (в феврале) предполагается на востоке Центрального и Южного федеральных округов, на большей части Приволжского федерального округа, в Уральском федеральном округе и на западе Сибирского федерального округа. пресс-служба Гидрометцентра России

Однаком теплее, чем в феврале 2025 года, ожидается в большинстве регионов Южного федерального округа, а холоднее – в северной половине Красноярского края, в западной части Якутии.

Фото: Piter.tv