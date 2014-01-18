Петербург находится на западной периферии антициклона 2 октября

Днём температура составит около +10...+12 градусов.

В четверг, 2 октября, погоду в Петербурге будет определять антициклон, расположенный над Вологодской областью. Ожидается переменная облачность без осадков. Несмотря на ясные промежутки, северные ветра помешают значительному прогреву воздуха солнцем. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Днём температура составит около +10...+12 градусов, в Ленобласти воздух прогреется до +8...+13 градусов. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с.

Атмосферное давление незначительно понизится до отметки 774 мм рт. ст., что превышает средние показатели.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.TV