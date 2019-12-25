Названа дата окончания отопительного сезона в Петербурге

В Петербурге отопительный сезон официально завершится 13 мая 2026 года в 09:00. Такое решение принято на основании данных Комитета по энергетике и инженерному обеспечению: в городе установилась стабильно тёплая погода, что позволяет прекратить подачу тепла в жилые и общественные здания. В этом году отопительный сезон продлился 222 дня.

Распоряжение о завершении отопительного периода будет подписано сегодня, 12 мая.

До начала следующего сезона теплоснабжающим организациям предстоит провести комплекс ремонтных и профилактических мероприятий, а также выполнить необходимые испытания на тепловых сетях.

