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Синоптики: Новый год в Петербурге будет по-настоящему зимним
Сегодня, 14:53
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IRINA_CHALKINA

Синоптики: Новый год в Петербурге будет по-настоящему зимним

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В праздничную ночь температура опустится до минус пяти.

В пятницу, 29 ноября, петербургские синоптики рассказали о том, какая погода будет в новогоднюю ночь в Петербурге. Об этом сообщает gazeta.spb.ru со ссылкой ведущего специалиста центра "Фобос" Александра Семенкова.

По словам синоптика, в новогоднюю ночь в Северной столице однозначно пойдет снег. Ожидается, что температура опустится до минус пяти. 

Предполагается, что снег придет в город на Неве уже 1 декабря. Однако, по данным Gismeteo, зимний месяц начнется с солнца и дождя. 

Ранее мы сообщали о том, как изменится жизнь россиян с 1 декабря 2019 года.

Фото:pixabay, скриншот Gismeteo

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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