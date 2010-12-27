Синоптики: Новый год в Петербурге будет по-настоящему зимним

В праздничную ночь температура опустится до минус пяти.

В пятницу, 29 ноября, петербургские синоптики рассказали о том, какая погода будет в новогоднюю ночь в Петербурге. Об этом сообщает gazeta.spb.ru со ссылкой ведущего специалиста центра "Фобос" Александра Семенкова.

По словам синоптика, в новогоднюю ночь в Северной столице однозначно пойдет снег. Ожидается, что температура опустится до минус пяти.

Предполагается, что снег придет в город на Неве уже 1 декабря. Однако, по данным Gismeteo, зимний месяц начнется с солнца и дождя.

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Фото:pixabay, скриншот Gismeteo