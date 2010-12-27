Как изменится жизнь россиян с 1 декабря 2019 года?

Piter.TV рассказывает о нововведениях, вступающих в силу вместе с наступлением зимы.

В последний месяц уходящего года россиян ждет несколько важных нововведений. В частности, установка зимней резины станет обязательной, усилится защита сим-карт, ужесточат наказание за незаконный оборот некоторых лекарств. Про это и другое читайте в материале Piter.TV.

До какого числа надо оплатить налоги

2 декабря — последний день, когда можно будет оплатить налоги за 2018 год. С 3 декабря всем должникам начнут начислять пени. Для быстрой оплаты через банковские терминалы или мобильные устройства на квитанции нанесен штрих- и QR-коды. Также налоги можно оплатить через личный кабинет на сайте или в приложении ФНС России.

Установка зимней резины

С 1 декабря все автовладельцы должны будут подготовить свои машины к скользкой и заснеженной дороге. Согласно техрегламенту "О безопасности колесных транспортных средств", в период с декабря по февраль запрещается эксплуатация машин без зимней резины.

Защита сим-карт

С первого числа первого зимнего месяца аутентификация и идентификация абонентов сотовых сетей будет осуществляться при помощи криптографии. Сами пользователи навряд ли заметят какую-либо разницу. Однако специалистам явно будут бросаться в глаза российские, а не иностранные шифры на сим-картах.

Незаконная продажа лекарств

С 1 декабря ожесточится наказание за незаконный оборот трех лекарств — тропикамида, тапентадола и прегабалина. Эти препараты входят в список жизненно важных и продаются строго по рецепту. Однако наркоманы находят выход и приобретают их незаконно. Сейчас недобросовестных продавцов лекарственных препаратов штрафуют. С 1 декабря нарушителей будет ждать уголовная ответственность.

Тарифы на электроэнергию

С первого декабря вступает в силу новый приказ по тарифам на электроэнергию. Цены могут вырасти в среднем на 5 %. Изменения потребители заметят только в следующем году. В частности, будут установлены предельные минимальные и максимальные уровни тарифов на электрическую энергию, поставляемую на розничные рынки.

Маркировка товаров с 2019 года

В первый день декабря будет расширен перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке. Сейчас в этот список входят алкоголь, сигареты и обувь. С 1 декабря он дополнится духами и туалетной водой, шинами, кожаной одеждой, постельным бельем, фотоаппаратами и другими товарами. Возможно, в будущем маркировать придется все, что производится в России.

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