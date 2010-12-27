В Смольном официально огласили стоимость проезда в метро Петербурга с 1 января 2020 года

Как и предполагалось ранее, жетон в метрополитен будет стоить 55 рублей.

Комитет по тарифам Санкт-Петербурга опубликовал на своем сайте проекты постановлений городского правительства об установлении новой стоимости проезда в Петербургском метрополитене.

Как и предполагалось ранее, жетон в метрополитен будет стоить 55 рублей (против прежних 45 рублей). Также 55 рублей придётся заплатить за провоз ручной клади сверх установленной нормы. При оплате проезда банковской картой платежной системы "Мир", с неё спишут 40 рублей, при использовании "Единой картой петербуржца" поездка обойдётся в 35 рублей.

При этом, стоимость "Подорожника" повысится только на рубль. Стоимость поездки будет начинаться от 37 рублей (с 1-й по 10-ю поездку в течение календарного месяца), постепенно снижаясь до 33 рублей — по такому тарифу можно будет ездить, начиная с 41-й поездки в месяц.



Стоимость проезда по "Подорожнику" на текущий момент

Единый месячный проездной в метро обойдется 1870, при использовании всего транспорта (трамвай, автобус, троллейбус) – 3015 рублей. Пенсионеры и предпенсионеры, ветераны будут покупать проездной за 623 рубля, учащиеся за 535 рублей, студенты – за 1075 рублей.

В общественном транспорте Петербурга вырастет цена проезда: реакция соцсетей.

Фото: Piter.TV