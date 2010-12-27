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В общественном транспорте Петербурга подорожает цена проезда: реакция соцсетей
Сегодня, 12:49
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nastya960

В общественном транспорте Петербурга подорожает цена проезда: реакция соцсетей

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Очень не многие приняли с должным пониманием данную новость. 

Стоимость жетона на проезд в петербургском метрополитене может повыситься не на 15, а на 10 рублей. То же самое коснется и остального общественного транспорта. В Смольном обсуждают новую схему повышения цен на проезд. Собрали в соцсетях мнени петербуржцев. Очень не многие приняли с должным понимаем данную новость. 

Большинство обвинили в повышении тех, кто голосовал за Беглова и тех, кто вовсе не пришел на выборы, а значит согласился с таким исходом дел. 

Некоторые предложили выразить свой протест митингами на улицах. 

Некоторые высказали мнение, что россияне всегда терпят какие-то недоудобства, так что и к этому со временем привыкнут. 

Не обошлось в комментариях без иронии и юмора. 

Но среди бесконечного количества негатива есть небольшая группа людей, которая с пониманием относится к повышению стоимости проезда. 

Фото: Piter.TV
Скриншоты: соцсети

 

Теги: повышение цены, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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