В общественном транспорте Петербурга подорожает цена проезда: реакция соцсетей

Стоимость жетона на проезд в петербургском метрополитене может повыситься не на 15, а на 10 рублей. То же самое коснется и остального общественного транспорта. В Смольном обсуждают новую схему повышения цен на проезд. Собрали в соцсетях мнени петербуржцев. Очень не многие приняли с должным понимаем данную новость.
Большинство обвинили в повышении тех, кто голосовал за Беглова и тех, кто вовсе не пришел на выборы, а значит согласился с таким исходом дел.
Некоторые предложили выразить свой протест митингами на улицах.
Некоторые высказали мнение, что россияне всегда терпят какие-то недоудобства, так что и к этому со временем привыкнут.
Не обошлось в комментариях без иронии и юмора.
Но среди бесконечного количества негатива есть небольшая группа людей, которая с пониманием относится к повышению стоимости проезда.
Фото: Piter.TV
Скриншоты: соцсети
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