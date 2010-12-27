В общественном транспорте Петербурга подорожает цена проезда: реакция соцсетей

Очень не многие приняли с должным пониманием данную новость.

Стоимость жетона на проезд в петербургском метрополитене может повыситься не на 15, а на 10 рублей. То же самое коснется и остального общественного транспорта. В Смольном обсуждают новую схему повышения цен на проезд. Собрали в соцсетях мнени петербуржцев. Очень не многие приняли с должным понимаем данную новость.

Большинство обвинили в повышении тех, кто голосовал за Беглова и тех, кто вовсе не пришел на выборы, а значит согласился с таким исходом дел.

Некоторые предложили выразить свой протест митингами на улицах.

Некоторые высказали мнение, что россияне всегда терпят какие-то недоудобства, так что и к этому со временем привыкнут.

Не обошлось в комментариях без иронии и юмора.

Но среди бесконечного количества негатива есть небольшая группа людей, которая с пониманием относится к повышению стоимости проезда.

Фото: Piter.TV

Скриншоты: соцсети