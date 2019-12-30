В Петербурге можно сдать на переработку новогодние ели в помощь диким животным

На переработанных елках целый год будут спать и резвиться дикие животные из центра "Велес" и питомника общества "Кентаврик".

В Петербурге начали собирать на переработку новогодние елки. Первую партию щепы отвезли на подстилки в Центр помощи диким животным "Велес", ее уже оценили медведи. Акция проходит уже в пятый раз, в прошлом году щепы хватило до декабря.

В прошлом году мы начали эксперимент по утилизации елок, когда узнали, что Центру помощи диким животным "Велес" пригодится это хозяйство для зверюшек. Эксперимент начал пользоваться успехом и в этом году расширился на весь Калининский район. Если в прошлом году было 5 таких мест, то в этом году их 29. Михаил Ломасов, заместитель гендиректора Жилкомсервиса №1 Калининского района

Жителей просят предварительно снимать с елки все украшения и мишуру. Сбор новогодних деревьев на переработку в Калининском районе завершится 15 января. Узнать все адреса пунктов приема можно здесь. Елки также будут принимать в Новой Голландии и Ленинградском зоопарке.

Фото и видео: Piter.TV, РКЦентр "Велес"