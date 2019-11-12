Орнитолог: "Птиц не нужно кормить хлебом, лучше обычными семечками"

Поговорили с орнитологом и узнали, чем кормить птиц, оставшихся на зиму.

Несколько лет назад в России появился еще один экологический праздник – Синичкин день. Он создан по инициативе Союза охраны птиц России и отмечается 12 ноября. Акцию в этот день проводят и сотрудники Русского музея. Piter.TV поговорил с орнитологом Владимиром Храбрым и узнал, чем можно подкармливать птиц, которые остаются зимовать?

Это хорошая акция, которая прививает любовь к этим созданиям, – отметил орнитолог Владимир Храбрый

Лучше всего птиц подкармливать семечками, считает специалист, потому что рекомендаций огромное количество, но самое обычное и самое простое – это обыкновенные семечки подсолнуха, тыквенные, арбузные.

Не надо никаких хлебных крошек, не надо никакого просо. Самое простое сходить купить семечек, – считает орнитолог

Однако, как отметил Владимир Храбрый, вне зависимости от того, будут горожане подкармливать птиц или не будут, всё равно часть из них умрут в зимний период.

Это жизнь, но если есть желание, то я бы его не запрещал. Но нужно выбрать место, повесить какую-то кормушечку, потому что когда начинается подкормка, у нас же будут и голуби тоже. И голуби будут всё съедать, но голубей не очень хорошо подкармливать, потому что это другая проблема немножко, – подытожил Владимир Храбрый