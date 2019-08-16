Орнитолог рассказал, как снизить вероятность столкновения самолетов с птицами

Эксперт предложил выработать для каждого аэропорта индивидуальную программу обеспечения орнитологической безопасности.

Руководитель Отраслевой группы авиационной орнитологии Сергей Рыжов рассказал, как снизить вероятность столкновения самолетов с птицами. По мнению специалиста, для каждого аэропорта необходимо выработать индивидуальную программу обеспечения орнитологической безопасности. Об этом пишут "Известия".

В документе должна содержаться информация о наличие рядом крупных и мелких рек, морских побережий, растительности, качественного и количественного состава птиц. Кроме того, нужно учитывать интенсивность полетов, наличие рядом свалок, мусорных полигонов и другую информацию. Однако даже эти меры, по заявлению Рыжова, не смогут гарантировать 100 % отсутствие столкновений самолетов с птицами.

К слову, ежегодно в России случается около тысячи столкновений самолетов с птицами. Аналогичная ситуация произошла 15 августа. Авиалайнер, летевший из Москвы в Симферополь, совершил экстренную посадку в кукурузном поле недалеко от аэропорта Жуковский. На борту находились 226 человек, 76 из них пострадали. По предварительной информации, в турбину воздушного транспорта попали птицы.

Видео: YouTube / Trampoline, Voler Avec les Oiseaux, THEPHDEFENSE