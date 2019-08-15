Видео: в Подмосковье у самолета загорелся двигатель, пилоты совершили экстренную посадку

На борту самолета находились 226 человек, в том числе 6 детей. Погибших нет.

В четверг, 15 августа в 06:20 в МЧС поступило сообщение о жесткой посадке самолета по адресу: Московская область, городской округ Раменский, в районе деревня Рыбаки. На борту самолета находились 226 человек, в том числе 6 детей. Всех людей эвакуировали из самолета. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По предварительным данным, при взлете у самолета загорелся двигатель, лайнер сел прямо в поле недалеко от деревни Рыбаки. При посадке он сел на брюхо, у него отвалился двигатель.

Разрушений нет, розлива топлива нет. Погибших нет. По данным ГКУЗ МО ТЦМК 10 пассажиров самолета обратились за мед. помощью, из них 3 детей. К месту ДТП прибыли восемь автобусов, на них всех пассажиров перевезут в аэропорт "Жуковский".

Ранее российский самолет впервые с 2015 года пролетел над Украиной.

Видео: YouTube/ Deniz G