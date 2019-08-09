Российский самолет впервые с 2015 года пролетел над Украиной

Украинская сторона предоставила разрешение на полет из-за вероятности аварийной ситуации.

Впервые с 2015 года Украина разрешила российскому самолету войти в свое воздушное пространство. Об этом сообщила пресс-служба "Украэроруха".

Пассажирский самолет летел из Италии (город Бари) в Москву, ему пришлось пролететь над Львовской областью из-за мощного грозового фронта. Украинская сторона предоставила разрешение на полет из-за вероятности аварийной ситуации. Российский лайнер летел над Украиной в течение 26 минут.

По инициативе Киева авиасообщение между двумя странами было прекращено в октябре 2015 года. Украина запретила использовать свое воздушное пространство даже для транзитных полетов.

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YouTube/ HD Melbourne Aviation