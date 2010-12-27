"Что ж вы за дебилы?" – соратник Зеленского высказался по поводу решения отменить День Победы

Политик отметил, что Украина и так сотрудничает с современной Германией, но с теми, кто был повешен после Нюрнбергского трибунала", он примиряться не согласен.

Избранный депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа", блогер Максим Бужанский, что не поддержит фракцию, если будет принято решение отменить День Победы.

Я проголосую "против" и спрошу: "Что ж вы за дебилы?" Пусть не празднуют, горюют. Я задаю вопрос о дне, который называют днем "Памяти и примирения" <…> а что конкретно вы помните и с кем решили примиряться? Максим Бужанский

Политик отметил, что Украина и так сотрудничает с современной Германией, но с теми, кто был повешен после Нюрнбергского трибунала", он примиряться не согласен. Также Бужанский напомнил, что в 2018 году Порошенко издал указ о праздновании Дня освобождения от Советского Союза. То есть на Украине одновременно стали праздновать освобождение СССР от фашистов и в то же время СССР – оккупант.

Они просто воспитали часть аудитории в духе, что все советское нужно заменить всем антисоветским. При этом не имея возможности дать нормальную экономику, образование, медицину. <…>Единственный результат Майдана — легализация нацизма. Максим Бужанский

Что касается реабилитации георгиевской ленточки, политик отметил, что для него символ победы - красное знамя над рейхстагом и дополнительная символика не нужна.

Ранее Зеленский попросил правительство Украины уволить с поста мэра Киева Кличко.