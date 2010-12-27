Зеленский попросил правительство Украины уволить с поста мэра Киева Кличко

Однако, в Офисе президента еще нет других кандидатов на пост мэра.

Президент Украины Владимир Зеленский попросил правительство уволить мэра Киева Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА). Об этом сообщила "Украинская правда" со ссылкой на пресс-секретаря премьер-министра Василия Рябчука.

Однако, в Офисе президента еще нет других кандидатов на пост мэра. И новое назначение может быть не раньше сентября.

Ранее, 23 июля Кличко вызвали на допрос в бюро расследований. Ему выдали повестку по делу о земельных махинациях. Следующий допрос назначен на 26 июля.

Ранее Зеленский назвал условие для возобновления диалога с Россией.