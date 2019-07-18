Первым шагом станет возвращение на родину арестованных в РФ украинских моряков.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие для возобновления диалога с Россией. Первым шагом станет возвращение на родину арестованных в РФ украинских моряков. Об этом он заявил на видео, опубликованном на его канале YouTube.

Глава Украины считает, что обмен пленными с ополченцами Донбасса возможен по формуле "всех на всех". Однако такой формат осложняется тем, что у сторон не совпадают списки.

Список наших "всех", которые находятся на временно оккупированных территориях, не совпадает со списком тех, кто контролирует эти территории. Владимир Зеленский

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что также надеется на продолжение обсуждение темы обмена пленными. Однако ранее были определенные проблемы с квалификацией этих лиц.

Ранее мы писали, что Зеленский хочет люстрировать все предыдущее руководство Украины во главе с Порошенко.

Фото: Facebook / Владимир Зеленский