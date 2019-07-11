Зеленский хочет люстрировать все предыдущее руководство Украины во главе с Порошенко

Президент Украины В. Зеленский собирается люстрировать все бывшее руководство страны.
Сегодня, 11 июля, Владимир Зеленский на своей странице в Facebook разместил видео, в котором он выдвигает желание люстрировать все бывшее руководство страны. Свою речь Владимир Зеленский начал со слов: "Хочу поделиться тем, что наболело". Далее Владимир Зеленский говорит, что у него не хватает цензурных слов после общения с чиновниками различного уровня, так как тем "все фиолетово".
Согласно поправке закона "Об очищении власти", который разработала команда нынешнего Президента, под люстрацию смогут попасть бывший Президент Петр Порошенко, а также все бывшее руководство страны (депутаты, председатель Верховной рады, члены правительства, руководители оборонных предприятий, генеральный прокурор, глава СБУ, глава Антимонопольного комитета и Фонда госимущества, главы фискальной службы и таможни).
Люстрация - законодательные ограничения, вводимые после смены власти для ограничения прав сторонников прежней власти.
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Видео: Facebook, Владимир Зеленский
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