EXIТ: Зеленский назвал разбойником и выгнал с совещания чиновника из Борисполя

По сети разлетелось видео с совещания в Борисполе, где Владимир Зеленский, прочитав СМС, выгнал с совещания секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунка.

Сегодня, 10 июля, Владимир Зеленский назвал разбойником чиновника Бориспольского горсовета Ярослава Годунка.

Во время визита Владимира Зеленского в Борисполь после посещения ряда объектов города Владимир Зеленский собрал совещание. Во время совещания Президент Украины на своем смартфоне прочитал информацию, в которой сообщалось, что секретарь горсовета Ярослав Годунок был осужден за разбой, совершенный с причинением тяжелых телесных повреждений.

В ходе перепалки с чиновником Владимир Зеленский перешел на "ты", называя Годунка разбойником, и выгнал того из зала заседания.

Выйди отсюда! Выйди, разбойник! Плохо слышишь? На английском - exit. Идите

Да иди уже, Господи. Ты точно не президент, поскольку у президента нет криминала. Иди, гуляй

Не люблю бандитов просто

Видео: YouTube/FT_UA