Бортник: Кличко в ближайшее время снимут с должности

Украинский политолог полагает, что власти уже ищут человека на должность.

Мэра города Киева Виталия Кличко готовятся снять с должности. Такое мнение огласил директор Украинского института анализа и менеджмента политики, местный политолог Руслан Бортник в эфире собственного YouTube-канала. иностранный специалист заметил, что восстановление энергетической инфраструктуры украинской столицы превратилось в борьбу между возможными кандидатами на место нового главы города.

Говорят, возможно, на этой неделе, возможно, в ближайшее время Кличко все-таки отстранят от власти. Руслан Бортник, эксперт

Напомним, что под стенами киевской городской администрации ранее состоялся митинг с требованием отставки Виталия Кличко. По словам от местных журналистов, население города обвиняет чиновника в срыве отопительного сезона.

В Киеве рассказали, что Зеленский испугался ожиданий от выборов.

Фото: YouTube / Руслан Бортник