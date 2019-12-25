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Бортник: Кличко в ближайшее время снимут с должности
Сегодня, 16:01
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Бортник: Кличко в ближайшее время снимут с должности

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Украинский политолог полагает, что власти уже ищут человека на должность.

Мэра города Киева Виталия Кличко готовятся снять с должности.  Такое мнение огласил директор Украинского института анализа и менеджмента политики, местный политолог Руслан Бортник в эфире собственного YouTube-канала. иностранный специалист заметил, что восстановление энергетической инфраструктуры украинской столицы превратилось в борьбу между возможными кандидатами на место нового главы города.

Говорят, возможно, на этой неделе, возможно, в ближайшее время Кличко все-таки отстранят от власти.

Руслан Бортник, эксперт

Напомним, что под стенами киевской городской администрации ранее состоялся митинг с требованием отставки Виталия Кличко. По словам от местных журналистов, население города обвиняет чиновника в срыве отопительного сезона.

В Киеве рассказали, что Зеленский испугался ожиданий от выборов.

Фото: YouTube / Руслан Бортник

Теги: виталий кличко, мэр, руслан бортник
Категории: События на Украине, Мировые новости, Лента новостей, Картина дня,

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