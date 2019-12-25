Бортник: Кличко в ближайшее время снимут с должности

Мэра города Киева Виталия Кличко готовятся снять с должности. Такое мнение огласил директор Украинского института анализа и менеджмента политики, местный политолог Руслан Бортник в эфире собственного YouTube-канала. иностранный специалист заметил, что восстановление энергетической инфраструктуры украинской столицы превратилось в борьбу между возможными кандидатами на место нового главы города.
Говорят, возможно, на этой неделе, возможно, в ближайшее время Кличко все-таки отстранят от власти.
Руслан Бортник, эксперт
Напомним, что под стенами киевской городской администрации ранее состоялся митинг с требованием отставки Виталия Кличко. По словам от местных журналистов, население города обвиняет чиновника в срыве отопительного сезона.
В Киеве рассказали, что Зеленский испугался ожиданий от выборов.
Фото: YouTube / Руслан Бортник
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