Руслан Бортник объяснил поспешную реакцию украинских властей на слухи о выборах.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский недоволен тем, что в западной прессе распространяется информация о президентских выборах на украинской территории. Такое мнение огласил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью YouTube-каналу "Дикий.Live". Иностранный специалист заметил, что даже сам факт подобных статей в СМИ говорит о сигнале, который международные союзники посылают коллегам с банковой улицы. Речь идет о том, что политические элиты недовольны результатами работы украинских властей.

Скорость реакции Зеленского говорит о том, что он не заинтересован в распространении этой информации. Он рассматривает его как элемент дестабилизации его управления. Мы видим определенный сигнал: смотрите, мы недовольны. А наше недовольство может вылиться в ваши выборы. Руслан Бортник, эксперт

Напомним, что в среду, 11 февраля, американская газета Financial Times сообщала читателям о том, что Владимир Зеленский 24 февраля может объявить о собственных планах по проведению выборов главы государства и референдума по мирному соглашению с Москвой. Однако позже глава киевского режима опроверг эти сведения и вновь начал выдвигать условия для организации голосования.

"Пальцы в дверь": с Зеленским случилась катастрофа из-за России.

Фото и видео: YouTube / Дикий live

