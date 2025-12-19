Руслан Бортник объяснил, зачем на украинского лидера оказывается давление.

На лидера киевского режима Владимира Зеленского оказывают серьезное давление для того, чтобы политический лидер Украины пошел на сделку с Россией. Такое мнение огласил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью YouTube-каналу Politeka. Иностранный специалист заметил, что собственным нежеланием подписывать мирное соглашение с Москвой глава государства поставил под угрозу существование государственности в стране как таковой. В том случае, если чиновники с Банковой улицы захотят этого избежать, то им требуется уже сейчас начинать договариваться с Кремлем.

Сейчас президента Украины додавливают — ставят пальцы в дверь и зажимают со всех сторон. Руслан Бортник, эксперт

По словам эксперта, ум Украины должны быть только две красные линии. Речь идет о сохранении государственности и как можно большего числа населения. Руслан Бортник добавил, что об остальных положениях стороны смогут договориться.

"Смертельно опасно". На Украине назвали угрозу страшнее военного конфликта.

Фото: YouTube / Politeka Online