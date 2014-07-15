Руслан Бортник оценил политику отмены всего русского на Украине.

Политика языкового преследования на украинской территории наносит стране больший урон, чем вооруженное противостояние с Москвой. Такое мнение огласил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный эксперт добавил, что подобными действиями киевская власть просто дробит общество внутри государства. Эксперт сравнил ситуацию с брошенным с высоты зеркалом, по осколкам которого начали топтаться ногами.

Это смертельно опасно. Это наносит Украине урон больший, чем <...> боевые действия. В результате языковых, религиозных и других разборок будут отторгнуты миллионы, возможно, десятки миллионов людей. Руслан Бортник, эксперт

Напомним, что после государственного переворота на Украине, произошедшего в 2014 году,правительство ведет борьбу не только с советской историей, но также и всем российским. В том числе речь идет о запрещении русского языка. В 2019 году Верховная рада одобрила законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

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Фото и видео: YouTube / Руслан Бортник