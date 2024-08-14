Руслан Бортник рассказал о потере резервов ВСУ.

Вытеснение Вооруженных сил Украины с территории Курской области приведет к ослаблению позиций киевского режима перед выборами американского президента. Такое мнение огласил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в эфире YouTube-канала Politeka. Иностранный эксперт отметил в шоу, что начало боевых действий на приграничной с Россией земле было очень рискованным шагом со стороны властей Украины, который фактически "поставил на кон все".

Это будет означать, что мы потеряли значительные резервы, наиболее боеспособные и качественные, мы не достигли политического эффекта, и в период высокой фазы выборов США мы войдем в ситуацию, когда Россия наступает, еще более ослабленными, имея более худшие перспективы. Руслан Бортник, эксперт

"Выйдут на границу". В Киеве испугались удара российских военных.

Фото и видео: YouTube / Politeka Online