Руслан Бортник оценил планы России на СВО.

Перед российскими военнослужащими открываются широкие возможности после взятия под свой контроль населенного пункта Очеретино, размещенного на территории Донецкой народной республики. В частности, речь идет о выходе на государственную ганицу республики, которую не признает киевский режим. Такое мнение огласил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в эфире YouTube-канала PolitБюро.

Если мы посмотрим чуть детальнее, то увидим, что тут – оперативная пустота, крупных населенных пунктов впереди практически нет. И сейчас российское военное руководство определяет направление главного удара. Руслан Бортник, эксперт

По словам иностранного специалиста, одним из возможных вариантов для нового направления воздушных ударов России можно считать границу, находящуюся между ДНР и Днепропетровской областью. Политолог заметил, что выход российской армии на этот рубеж станет для армии киевского режим а не только военным, но также и крайне тяжелым политическим поражением.

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Фото и видео: YouTube / PolitБюро